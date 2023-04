Vidéo insolite : une danse de mariage empreinte d’émotion

Dans cette cérémonie de mariage, un homme ne pouvant plus marcher depuis plusieurs années va faire une très émouvante surprise à sa jeune épouse. Il va réussir à ouvrir le bal de la plus belle des manières grâce à sa famille, ses amis et ses témoins. Une séquence émotion dans le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir dans le 6/8.

Alors que le marié est assis dans sa chaise roulante, quelques personnes viennent s’asseoir auprès de lui et se lient le bas des genoux entre eux. Cette surprenante technique permet au jeune marié de se lever et d’enlacer son épouse tout en dansant. Une très belle preuve d’amour et d’amitié. Regardez plutôt !

