Vidéo insolite : une boule de bowling joue du Rick Astley

Un peu comme le principe du jeu de domino mais dans une version très particulière et musicale, Hugues Hamelynck nous fait découvrir dans le post du jour une petite partie de bowling remixée.

Regardez bien mais surtout ouvrez grand les oreilles. Lorsque la boule est lancée, ce ne sont pas des petites briquettes qui tombent les unes après les autres mais des poules en caoutchouc qui au passage se font écraser et font retentir une note, les risques du métier dans un orchestre en soi. Notez que le résultat est surprenant car l'ensemble vocal donne le titre des années 80 Never Gonna Give You Up du chanteur et auteur-compositeur-interprète britannique Rick Astley.

C’est la vidéo que met en évidence Hugues Hamelynck dans le 6/8 et qui cartonne sur les réseaux sociaux.

