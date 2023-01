Vidéo insolite : une belle histoire entre un oiseau et un homme

Dans le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que nous fait découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8, il sera question d’un vraiment moment de tendresse entre un martin-pêcheur et un amoureux de la nature qui découvre les contraintes de l’hiver pour les oiseaux.

Cet oiseau au magnifique plumage qui lui vaut d’ailleurs le surnom de "flèche bleue des rivières a posé ses pattes sur une barre de protection aux abords d’un canal et est prisonnier de ce tube gelé. Un promeneur passant par là, découvre l’oiseau en difficulté et viens poser ses mains sur les pattes de l’oiseau pour le réchauffer et faire en sorte que la barre prenne la température du corps humain. L’oiseau a ainsi pu être libéré et retrouver sa liberté.

C’est une histoire très mignonne que nous vous invitons à découvrir. Regardez plutôt !

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.