Vidéo insolite : un veau à l’allure sportive sort de son enclos

Direction la Chine pays de tous les records qui compte de nombreuses entreprises agricoles dont un élevage très important de bovins. A en croire ces images qui cartonnent sur les réseaux sociaux, certains veaux chinois réalisent des exploits sportifs tel que le saut à la hauteur. C’est le post du jour que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Deux vaches et leurs petits se trouvent calmement dans leur enclos entouré d’un mur lorsque soudain l’un des veaux commence à courir à toute vitesse. Le petit s’élance et tel un grand sportif, il parvient à sauter au-dessus du muret pour retrouver en quelle sorte sa liberté. Un super "jump" digne des plus grands films d’évasion. Regardez plutôt !

