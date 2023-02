On est passé à deux doigts d’une énorme catastrophe humaine en ce début d’année à Pālolo Valley à Hawaï. Dans une maison qu’un couple venait tout juste de construire, ils ont reçu au sein même de leur salle à manger, la visite d’un objet de grande envergure ; Il était presque minuit ! C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck propose de découvrir dans le 6/8 et qui cartonne que les réseaux sociaux.

Ce couple tranquillement installé depuis à peine 10 jours chez eux aux abords d’un magnifique paysage enchanteur a eu la frayeur de leur vie. Un rocher s’est détaché d’une colline a déambulé pour s’écraser sur leur maison, traversé le mur du salon avant de finir sa course dans la pièce d’a côté. Murs cassés, voiture endommagée, la caméra atteste les nombreux dégâts occasionnés par cette pierre mesurant 1.05 m défilant à plus de 180 km/heure. Plus de peur que de mal.

Regardez plutôt !

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.