Vidéo insolite : un robot humanoïde plus vrai que nature

C’est la société britannique Ameca qui est à l’origine de ce robot humanoïde qui ressemble de très près à un être humain. On peut d’ailleurs constater qu’il dispose de certaines parties de corps, notamment son visage, plus vraies que nature et il n’apprécie guère lorsque l’on entre dans son environnement personnel. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Lors de test de proximité, une personne tente de toucher le nez du robot avec son doigt, une interaction peu appréciée par l'humanoïde qui lui fait comprendre en lui attrapant le bras. Selon une étude, en 2030, 20% des tâches ménagères seront réalisées par robots déjà bien présents dans nos vie de tous les jours mais attention l’intelligence artificielle à ses limites.

