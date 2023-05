Vidéo insolite : un renard se soulage dans un verre de bière

Direction la terrasse d’un bar en Angleterre, où à quelques mètres de là un renard en approche semble chercher un endroit pour se soulager à l’abri des regards. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Le renard par l’odeur alléchée et un peu trop pressé commence à se poser sur la pelouse et se laisse aller à faire son petit besoin dans un verre de bière déposé sur un muret. Rusé comme il est, le canidé file en douce comme si de rien n’était sous les regards souriants des clients. Regardez plutôt !

