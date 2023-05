Vidéo insolite : un rat déjoue le piège de l’attrape souris

Un piège destiné à attraper les souris ou d’autres nuisibles a été placé dans un coin d’une pièce de la maison où se trouve un rat. Mais ce petit rongeur est plus malin qu’on le pense et ne se laisse pas prendre au piège. C’est le post du jour qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Halmelynck dans le post du jour du 6/8.

Un petit morceau de fromage est attaché près du clapet de la tapette à souris, le rat s'approche mais comprend l'astuce. Il s'empresse d'aller chercher une petite baguette pour déclencher le piège. De quoi lui permettre de s’emparer de l’appât sans le moindre souci. Regardez plutôt !

