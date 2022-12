Amateur de sensation forte, vous allez être comblé avec cette cascade peu courante réalisée par le spécialiste de la discipline "Street Trial", Fabio Wibmer. C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck propose de découvrir dans le 6/8.

On pourrait l’appeler le grand plongeon : Dans le monde du "Street all" (VTT de rue), on sait que ces amateurs de figures sont capables de monter sur des obstacles, la roue avant sur le banc… C'est ce que vous allez découvrir dans cette séquence qui cartonne sur les réseaux sociaux, le sportif se trouve à plus de 10 mètres de haut sur le toit d’une maison et va tenter de sauter dans une piscine attacher à son vélo. Ces images stupéfiantes réalisées sous différents angles nous donnent avec précision le déroulé de la chute. A quelques centimètres prêts, on a frôlé la catastrophe. Ces images sont tout simplement géniales.

Regardez plutôt !

