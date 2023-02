Vidéo insolite : un pilote chute et évite le pire de justesse

Direction le Touquet dans le Nord Pas-de-Calais pendant la célèbre course Enduropale. Alors que le départ vient d’être donné, une chute se produit sous le regard de nombreux spectateurs. C’est le post du jour que Mathieu Van Overstraeten vous propose de découvrir dans le 6/8.

Les pilotes prennent le départ à toute allure, lorsque soudain un des participants chute de sa moto et se retrouve couché à terre sur le tarmac au cœur de ses concurrents qui roulent à vive allure. L’un des compétiteurs essaye de l’éviter de toutes les manières mais il ne maîtrise pas sa moto et ses deux roues viennent écraser les jambes du malheureux. Fort heureusement, cela n’était qu’une maladresse et les deux pilotes se sont expliqués. Le pilote ayant causé l’incident risque une suspension à vie de l’épreuve. Les images sont surprenantes et peuvent choquer les spectateurs.

Regardez plutôt !

