Vidéo insolite : un judas de porte sème le doute

La sonnette de votre porte d’entrée retentit et avant d’ouvrir, vous souhaitez connaître l’identité de la personne. Si vous disposez d’un judas, vous pouvez très vite découvrir qui se trouve derrière la porte ou même espionner vos voisins. Mais ne vous y fiez pas, vous pouvez parfois tomber sur une mauvaise surprise. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

On ouvre ou pas ? Dans la vidéo qui cartonne sur le web, cette personne regarde dans le judas et ouvre sans hésitation la porte. Surprise lorsque cette personne se retrouve non pas avec ce qu’il avait pensé avoir vu. Il se retrouve face à un policier tenant en main un smartphone avec une photo compromettante. Comme quoi, mieux vaut vérifier à deux fois plutôt qu’une dans le judas avant d’ouvrir.

Regardez plutôt !

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.