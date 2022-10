Vidéo insolite : un fantôme semble laver une vitre

Si vous aimez un peu la magie ou les choses qui sortent de l’ordinaire, vous n’allez pas en croire vos yeux. Voici une technique peu banale pour enlever les traces d’un miroir ni vu ni connu. Cette vitre semble être nettoyée par un fantôme. Explication…

On pourrait croire que la raclette bouge toute seule mais, vous vous en doutez, c'est en fait une illusion d'optique : une personne a posé et collé un film miroir sur la fenêtre. Un système qui permet de ne pas voir la personne qui tient la raclette. C’est la vidéo qui cartonne sur la toile et que nous partage Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8.

Regardez plutôt !

