Vidéo insolite : un éléphant chasse un félin avec sa trompe

Le post du jour qui fait le BUZZ sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8 nous emmène en Afrique dans le Sudparc national Kruger. Une toute mignonne lionne prend sa pose à quelques pattes d’un puits lorsque soudain un éléphanteau s’approche d’elle.

Prise par son étonnement et sans doute trop tard pour quitter le lieu si reposant, la lionne reste tranquillement cachée derrière un puits situé juste devant elle. Le bébé éléphant pris par sa grande soif commence à boire et alors que tout semblait aller pour le mieux, les yeux du proboscidien découvrent le félin. On le sait, les éléphants sont bien plus expressifs que nous, les humains. Seule solution donc pour lui, pris de peur malgré sa grande taille et son poids, il décroche sa trompe et asperge la lionne pour qu’elle s'enfuît. c

