Vidéo insolite : un écureuil se balade devant des supporters en état de choc

Un fait rarissime et plutôt insolite s’est produit au Yankee Stadium à New York. Durant un match de baseball un écureuil est apparu en haut d’une tribune devant des supporters en délire. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Ce spectateur inattendu à la queue touffue longe l’estrade sur plusieurs dizaines de mètres laissant les fans de baseball bouche bée. Après s’être fait remarquer, le pauvre écureuil tombe et atterri sur la terre battue. Regardez plutôt !

