Vidéo insolite : un crabe résiste au bec du faucon

Direction le Canada avec ce qui pourrait être une superbe fable de la fontaine : L’aigle et le crabe. On dit souvent que les petites bêtes ne mangent pas les grosses de part leur fragilité et bien voici tout le contraire et la preuve en images.

Un aigle (pygargue) de la famille des rapaces se trouve en position d’attaque sur un rocher. Alors qu’il aperçoit sa proie, un petit crabe presque sans défense, celui-ci va mettre toutes ses forces dans la bataille et réussir à presque noyer l’oiseau. Celui-ci ne sachant pas nager. Tel est pris qui croyait prendre !

Ces images magnifiques que nous propose Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8 sont extraites de la saison 1 du documentaire animalier " Island of the Sea Wolves ".

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.