Vidéo insolite : un chiot fait une petite sieste en bonne compagnie

Le post du jour qui cartonne sur TikTok et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8 est un véritable moment de tendresse entre deux espèces différentes : un chiot et un poussin.

Lorsque le chiot s’endort et baisse la tête, le poussin en profite pour se glisser sous les poils du coup du jeune labrador pour se réchauffer et être câliné. De superbes images qui nous prouvent qu’entre animaux de différentes tailles on peut très bien avoir des sentiments l’un pour l’autre. Regardez plutôt !

