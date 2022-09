Dignes du film Remy sans famille ou seul sur terre dans un contexte globalement triste, nous nous rendons dans les rues de Kharkiv dans l’est de l’Ukraine à la rencontre d’un chimpanzé pas comme les autres.

Alors que l’on est en pleine guerre entre l’Ukraine et la Russie, un chimpanzé s’est échappé du zoo de Kharkiv et se balade tranquillement dans les rues. Rejoint par ses gardiens, l’animal se laisse gentiment prendre en charge, monte sur le vélo pour retourner au zoo… Pendant un instant, alors qu’il tient le guidon on pourrait croire que c’est le chimpanzé qui pédale. Une scène pleine d’humanité.

Rappelons qu’en temps de guerre, les premiers sacrifiés ce sont les animaux des zoos. C’est le post du jour du 6/8 qui cartonne sur les réseaux sociaux et que nous fait découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.