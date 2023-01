Dans cette vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, on découvre un chien qui tombe dans une piscine mais qui n’a pas le réflexe de sortir les pattes de l'eau. C’est le post du jour que Carole Terruzzi propose de découvrir dans le 6/8.

Après quelques secondes, le chien coule et l’inquiétude grandissante, une personne vient à son secours pensant que chien risque de se noyer. Alors que l’adulte dépose le chien sur le rebord de la piscine, un autre chien saute dans l’eau qui semble quant à lui savoir nager. Mais s’en suit de nouveau le plongeon du chien qui vient d’être sauvé. Des images qui vous feront sans aucun doute sourire. Et si l’envie vous prenait de nager avec votre chien, sachez qu’il existe un centre de revalidation et de loisirs pour chiens à Aywaille.

Regardez plutôt !

