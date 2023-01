Direction la Géorgie avec un chien pas comme les autres en admiration devant de ce que l’on pourrait appeler sa plus belle vue de ville. C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck propose de découvrir dans le 6/8.

Alors que le compagnon à quatre pattes est couché sur un trottoir, le chien ne quitte pas une seconde son regard. Et pour cause, il se trouve devant une vitrine super appétissante de la boucherie locale espérant un petit geste du commerçant. Ce sont des images étonnantes que nous fait découvrir Hugues et qui cartonnent sur les réseaux sociaux.

Regardez plutôt !

