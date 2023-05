Vidéo insolite : un château humain s’écroule en Catalogne

Direction l’Espagne et plus précisément en Catalogne dans la superbe ville de Valence. La construction d’une pyramide humaine est l’une des attractions phares de l’été. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Tradition reconnue au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco, des hommes et des femmes un peu fous s’empilent comme des briques pour atteindre le plus haut des sommets. L’objectif étant de créer une tour humaine et de la détruire par la suite. Chaque année, on dénombre parmi les participants quelques blessés légers. Regardez plutôt !

