Vidéo insolite : un chat provoque une réaction en chaîne

Direction le Japon dans ce qui ressemble très fort à une pension pour chats. Dans la pièce on peut remarquer plusieurs chats confortablement installés et reposés sur des arbres à chats à l’abri de toute pollution sonore. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Malheureusement, le silence ne durera pas, soudainement l’un des chats se réveille brutalement et fait tomber une planche d’un arbre. S'en suis une panique générale chez les autres chats dans le local de repos. Ceci dit, pour identifier le besoin d’un arbre à chat, il s’avère nécessaire de comprendre ses comportements. Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une. Regardez plutôt !