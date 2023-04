Vidéo insolite : un bébé géant et un papa génial font de la tecktonik

Dans un moment d’euphorie, ce papa a décidé de porter son enfant sur ses épaules et de surprendre tout le monde en réalisant des mouvements au-dessus et autour de la tête du bébé. Mais de quelle manière ? C’est le post du jour et qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

La parade est toute simple : le papa cache le bébé sous sa veste de training et cela donne une tête qui dépasse et un corps qui bouge. Les images sont hypers surprenantes, le bébé ne se rend pas compte de ce qui se passe sous les fous rires des invités qui n’en croient pas leurs yeux. Le papa est tout simplement génial et la vidéo fait le tour du monde.

Une véritable pépite, regardez plutôt !

