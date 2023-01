Dans le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que nous fait découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8, il sera question d’un trompe-l’œil œil pas comme les autres.

Une technique qui allie matière et création et que Rob, le créateur connu sous le pseudonyme (@artguyrob sur Instagram) maîtrise à merveille. Au départ d’une feuille de papier, il réalise une composition de 4 dés qui aboutit à un effet hors du commun. A vous de déterminer le doigté qui provoque le trompe-l’œil. Et si vous ne pouviez vraiment pas repérer le vrai du faux, vous devrez republier la bobine sur vos histoires. Arriverez-vous à le trouver ? Lequel de ces dés est le dessin ?

Regardez plutôt !

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.