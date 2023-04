Vidéo insolite : qui sera le vainqueur de ce concours de pâtes ?

Dans cette épreuve du plus gros mangeur de pâtes, un homme et un golden retriever participent à un concours très étonnant. C’est le post du jour qui fait le buzz sur les réseaux sociaux que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Assis l’un à côté de l’autre, deux belles assiettes de spaghetti sont placées devant eux. Le décompte est lancé et rapidement le chien comprend que s’il veut avoir une plus grande ration, il doit être le plus rapide. Qui sera le gagnant du concours, quelle est l’assiette qui sera vidée en premier ? Regardez plutôt !

