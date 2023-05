Vidéo insolite : que répond ce cheval à son cavalier ?

Excellent thérapeute, le cheval est intelligent, sensible et comprend très bien ce que son propriétaire ou cavalier souhaite comme attente à ses réponses. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

C’est le cas de ce propriétaire d’un cheval blanc qui développe une relation très étroite et de confiance, avec son cheval. Comme tous les matins il lui murmure aux oreilles : " Vas-tu être sage aujourd’hui ? " En levant les jambes arrière la réponse du mammifère à sabot est surprenante. Ecoutez et observez plutôt !

