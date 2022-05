Vidéo insolite : quand bébé est caressé par son papa, c’est l’extase même !

Extase, voilà comment nous pourrions résumer cette superbe situation qui circule sur le NET. Alors qu’il est paisiblement couché dans son maxi-cosy, le papa tente d’apaiser encore un peu plus son bébé en lui prodiguant des caresses sur le front. Le bébé semble aimé cela à en voir ces magnifiques images. C’est trop chou !

Un moment ou le temps s’arrête et qui nous rappelle que la tendresse est essentielle dans notre vie et dès le plus jeune âge.

C’est une chouette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et que nous partage Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8.

