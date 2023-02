Vidéo insolite : placer l’arrière d’un cheval à la place de la selle

Certains hommes voient des choses et demandent… Pourquoi ? D’autres personnes voient des vélos centaures en tandem et se disent finalement pourquoi pas ? C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que nous partage Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Quand le tiktokeur kylescheele a aperçu un vélo tandem, bricoleur à merveille, il s’est lancé dans l’aventure de une fabrication très originale. Poser l’arrière-train d’un cheval à la place de la selle de derrière pour ressembler à un centaure. Dorénavant, peu importe l’endroit où il se balade, le centaure ne passe pas inaperçu et attire l’attention de tous.

Et si le tandem vous tente Marie-Alix propose un service de location de tandem pour découvrir les belles campagnes belges et ses commerces locaux.

