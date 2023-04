Vidéo insolite : méfiez-vous des tondeuses en démonstration

Direction le rayon électroménager d'une grande surface où la plupart du temps tout un chacun à la possibilité d’essayer des ustensiles avant de les acheter tout cela à vos risques et périls. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

C'est la mésaventure qui est arrivé à ce petit garçon intéressé par les tondeuses. Très envie de savoir comment fonctionne cet appareil, il prend en main l’appareil et la pose sur sa tête lorsque soudain elle se met en route lui réalisant une belle ligne sur le crâne. Le plus étonnant, c’est que la maman ramasse les cheveux et essaye de les remettre sur la tête de son enfant. Regardez plutôt !

