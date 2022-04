Vidéo insolite : "Mamie Cubi", 87 ans, cartonne sur les réseaux sociaux

Voilà une grand-mère de 87 ans qui n’a pas peur de se faire remarquer sur la toile à en croire ces nombreuses vidéos qui cartonnent sur son compte Instagram (@mamie_cubi).

Photos, vidéos, on se demande qui l’a poussée sur les réseaux sociaux mais elle a énormément d’humour... et un petit penchant pour le vin. Comme quoi, il n’y a pas d’âge pour garder un esprit jeune et être à la pointe des nouvelles technologies.

Ce sont des images pétillantes et qui nous donnent beaucoup de bonheur que propose Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8.

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.