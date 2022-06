Vidéo insolite : Le Youtubeur "Puzzle Guy" nous présente un excellent casse-tête

Le Youtubeur Puzzle Guy a retrouvé un casse tête datant de plus de 150 ans, plus communément appelé " Saddle the Horses Puzzle "et qui consiste à faire coïncider deux cavaliers sur le dos des deux chevaux.

La solution est toute simple, à l'aide des trois pièces de bois, placez les chevaux côte à côte et vous retrouverez les deux cavaliers bien en selle sur leurs chevaux. Cela peut paraître simple mais ce sont des images qui cartonnent sur les réseaux sociaux et qu’Hugues Hamelynck nous propose dans le post du jour du 6/8.

