Vidéo insolite : Le sportif Kai, champion du monde de double saut à la corde

On prend la direction du Japon, à la découverte d’une discipline sportive très particulière : le Double Dutch, concours de corde à sauter. On a tous ou presque pratiquer cette discipline lorsque l’on était tout petit dans les cours de récréation et les images que vous allez voir ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux.

Un spécialiste du genre Kai, champion du monde dans son domaine réalise ses sauts avec une extrême élégance à en oublier la difficulté, le nombre de pas et la vitesse à laquelle les deux cordes tournent. Cela nous rappelle, qu'il faut réussir à faire oublier les heures de travail pour réaliser ce défi.

Ce sont des images très sportives que nous proposent Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8.

Regardez plutôt !