Vidéo insolite : le groupe "Urban Theory" danse avec les mains à la perfection

La compagnie de danseurs italiens Urban Theory, est un groupe hip-hop qui pratique un type de danse qui implique des mouvements complexes des doigts et des bras. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Basé sur des mouvements tout en douceur, le groupe réalise des jolies chorégraphies en musique avec leurs mains et leurs bras en parfaite synchronisation. Nul doute que c’est à la force et au courage et de multiples répétitions pour présenter un spectacle d’images formant des reliefs. Regardez plutôt, c’est fascinant !

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.