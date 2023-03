Vidéo insolite : la vache qui tâche sans tache

Si vous avez eu l'occasion de participer à des mouvements de jeunesse, vous avez peut-être joué au jeu de "la vache qui tâche sans tache". Pour découvrir la vidéo qui cartonne sur les réseaux sociaux nous prenons la direction de l’Australie dans la petite ville rurale de Thurgoona aux verts pâturages. Découvrons une vache et son veau aux couleurs très particulières pour un tour de magie plus vraie que nature. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir dans le 6/8.

La mère et le veau de race "Galloway" ceinturée ont la particularité d’avoir exactement le même pelage au même endroit et lorsqu’ils se mettent l’un en face de l’autre, ils ne font qu’un. Et pour cause, cette race de vache a la particularité d’avoir une robe noire ceinturée par une large bande blanche au niveau du ventre. Qu’elle est belle notre nature. Regardez plutôt !

