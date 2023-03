Vidéo insolite : la mode féminine à travers le temps

Ce superbe montage qui circule sur les réseaux nous emmène de 1910 à 2010 et fait défiler différentes tenues vestimentaires et de nombreux genres différents. Quels étaient les codes imposés par la société durant cette période ? C’est le post du jour que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Sans être exhaustif, on remarquera que les femmes se couvraient beaucoup plus durant la seconde guerre. A partir des années 60, on découvre une évolution à toute vitesse dans les codes. La femme occidentale s’émancipe au fil du temps et fait d’avantage ce qu’elle veut.

De nos jours, sachant que l’industrie du textile a un impact environnemental visible à l’échelle mondiale, des Belges proposent une alternative responsable à la fast fashion, tout bon pour la planète.

Une vidéo réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle, regardez plutôt !

