Vidéo insolite : l’eau entre rapidement par les fenêtres de son 4x4

Direction le Pantanal au Brésil dans une rue complètement sous eaux et par conséquent impraticable. On constate d’ailleurs de nombreuses voitures à l’arrêt pris au piège. Un autre conducteur équipé d’un tout-terrain emprunte la route convaincu qu’il pourra franchir sans difficultés la zone inondée. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Mais pas de chance pour lui, comme les autres, l’eau s’infiltre peu à peu et par les fenêtres et il se retrouve rapidement bloqué. Plus de peur que de mal, le chauffeur et son ami ont pu sortir de la voiture. Regardez plutôt !

