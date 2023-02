Si vous souffrez de la phobie des ascenseurs, vous vous reconnaîtrez dans le post du jour qu’Hugues Hamelynck vous propose de découvrir dans le 6/8.

Un homme s’engage dans un ascenseur pas très commode pour monter au dernier étage d’un vieil immeuble en pleine rénovation. Les travaux concernent visiblement aussi une partie de l’ascenseur qui ne dispose pas de porte et une cabine ou traîne de nombreux morceaux de plaque de plâtre et pierre qui par ailleurs tombe d’un peu partout. Le pire arrive lorsque des gravats coincent la cabine et la cage. Plus de peur que de mal mais l’histoire raconte que la personne a eu la peur de sa vie et ses mains qui tremblent le confirme. Voici quelques conseils utiles pour soigner sa claustrophobie.

Regardez plutôt !

