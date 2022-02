Vidéo insolite : incroyable performance de patins à roulettes

Encore un peu de sport et de créativité dans le post du jour du 6/8 avec une séquence qui semble être volontairement très mal réalisée. Elle est pourtant bien audacieuse et super drôle et nous fait penser à la série télévisée de Téléchat, rappelez-vous, ce chat en costume cravate qui avait un bras dans le plâtre.

C’est d’ailleurs ce qui aurait pu arriver à cet internaute car, quand on est nul en patin à roulettes, on essaye de trouver des astuces pour montrer à ses amis que malgré les apparences, on peut réaliser de surprenantes figures. Le tout bien évidemment certifié par une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Alors que nous évoquions une partie de petites boules de bowling bien rythmée, les internautes restent attachés aux activités sportives en ce début d’année. De quoi prendre de bonnes résolutions.

C’est la vidéo que met en évidence Hugues Hamelynck dans le 6/8 et qui cartonne sur les réseaux sociaux.

