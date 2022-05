Vidéo insolite : Il joue au basket avec un bulldozer

Mettre la balle dans le panier, c est le principe du basket pour ceux qui l’auraient oublié. Amateurs de sports, de gros engins et de défis, vous allez apprécier cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. A bord de son bulldozer, cet ouvrier va tenter d’accrocher un ballon de basket et réussir un lancer franc à la justesse de ses manettes.

Alors va-t-il réussir ? Coup de chance ou non ? Un travail inhabituel pour cet opérateur qui s’est fait plaisir durant sa pause repas. " C’est sans doute une des raisons pour lesquelles certains chantiers n’avancent pas " sourit Hugues.

Digne des plus grands joueurs de la NBA, ce sont des images inhabituelles que nous partage Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8.

Regardez plutôt !