Sur les réseaux sociaux il y a toutes sortes d’influenceurs, de thématiques et pour tous les goûts. Parmi ceux-ci, il y en a énormément qui sont plutôt sports et principalement musculations qui veulent rivaliser les uns avec les autres pour montrer qui est le plus fort. C’est le post du jour du 6/8 que nous présente Hugues Hamelynck.

Dans cette vidéo, on retrouve un homme avec un biceps monstrueux qui est très fier de montrer qu’il peut écraser quelque chose en réalisant le geste qu’il faut. Au même moment, la jeune fille qui est à ses côtés prouve qu’il ne faut pas nécessairement avoir de gros biceps pour réaliser le même exploit.

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.

Regardez plutôt !