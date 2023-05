Vidéo insolite : des canetons mal embarqués sur un lac

Le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux nous emmène sur l’eau avec une belle petite famille de canetons mis en danger au bord d’une cascade d’eau.

Sur un étang, une cane embarque ses neuf petits en promenade mais fait l’erreur de s’approcher trop près d’une chute d’eau. Quand la maman s’en rend compte, elle fait demi-tour mais le dernier a bien du mal à retrouver ses petits frères et sœurs avec la force du courant. Plus de peur que de mal, les canetons sont tous sains et saufs. Une superbe vidéo à suspens et pleine de solidarité que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Regardez plutôt !

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.