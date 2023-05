Vidéo insolite : comment réaliser un cœur avec un œuf sur le plat ?

Le post du jour qui fait le BUZZ sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck montre à quel point un chef chinois jongle parfaitement avec un œuf en utilisant un petit instrument de cuisine.

La scène est filmée dans un restaurant chinois, au menu un petit-déjeuner salé à préparer et un cuisinier qui pratique une technique très particulière pour faire cuire des œufs sur le plat. Et pour cause, le cuistot utilise la tranche de sa petite spatule pour couper l’œuf, le dépose ensuite délicatement sur la taque de cuisson pour réaliser un magnifique cœur ! Une façon de travailler très spectaculaire.

Regardez plutôt !

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.