Vidéo insolite : comment lever les pouces en l’air ?

Quand on apprend un jeune enfant à lever les deux pouces en l’air pour féliciter une personne qui vient de réussir un exploit, cela n’est pas aussi simple que l’on puisse imaginer. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Un enfant joue au ballon et réussi à mettre un ballon au fond du filet de but. S’estimant heureux, il essaye de reproduire le geste que ses parents lui ont appris. Il lève les bras en l’air et tente d’enchaîner en montrant ses deux pouces levés. Un geste qui demande à réfléchir.

Regardez plutôt, c’est trop mignon !

