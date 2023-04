Vidéo insolite : comment faire sortir une souris de sa maison ?

Sans faire le moindre mal à la souris et sans aucun danger, voici une solution très originale et peu coûteuse pour chasser une souris de chez soi en toute sécurité. C’est le post du jour qui fait le BUZZ sur les réseaux sociaux que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Achetez quelques dizaines de packs de bouteilles d’eau que vous posez au sol. Là où se trouve la petite bestiole, débutez et construisez un couloir tel un circuit sans issue vers de la porte de sortie la plus proche pour vous débarrasser de la souris. Le tour est joué, la petite bête ne pourra que suivre le parcours et d’autre choix que de suivre le chemin qui mène directement vers la sortie. Regardez plutôt !

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.