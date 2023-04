Vidéo insolite : comment ce bébé apprend-il à lire ?

Un papa a trouvé une solution simple pour apprendre à lire à son enfant en très peu de temps. A en croire ces images qui cartonnent sur les réseaux sociaux, la méthode semble porter ses fruits. Il se débrouille à merveille ! C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Prenez une feuille, et montrez au bébé les mots à lire… Dans ces images, on remarque que le bébé les répète de manière très ponctuelle et presque sans faire de faute. D’autres vidéos sont à découvrir sur le compte TikTok de "enriquear1976". Regardez plutôt !

Chaque jour de la semaine, retrouvez le post du jour et bien d’autres chroniques, dans Le 6/8 sur La Une.