Vidéo insolite : comment apprendre à être un ventriloque ?

Un humoriste américain Joe Brogie plutôt magicien à la base, a décidé de se lancer dans la ventriloquie ; véritables contorsionnistes du larynx et acrobates du cerveau. Mais parfois la marionnette peut refuser de jouer le jeu. C’est le post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir dans le 6/8,

Semaine après semaine, Jour après jour, l’objectif de Joe Brogie sera de faire parler sa marionnette sans que ses lèvres ne bougent. Histoire d’immortaliser son expérience, le TikTokeur se filme avec sa marionnette et diffuse ses progrès devant un miroir. Le résultat est stupéfiant mais semble excessivement épuisant pour l’humoriste qui en a perdu son sourire et ses habits. Une vidéo qui fait le BUZZ sur les réseaux sociaux qui vous fait découvrir un acteur et magicien mais pas un ventriloque. Regardez plutôt !

