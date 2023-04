Vidéo insolite : ce golden retriever va-t-il faire le bon choix ?

De tout temps, l’être humain a toujours eu l’intelligence de reconnaître un plat cuisiné à la perfection. Mais saviez-vous qu’il existe le même sens chez les animaux et pour la famille des labradors et golden retriever en particulier ? La preuve en image dans ce post du jour qui cartonne sur les réseaux sociaux et que vous propose de découvrir Hugues Hamelynck dans le 6/8.

Devant le dessert qui se présente à lui, le golden retriever a le choix entre une gaufre bien alléchante et une autre trop cuite. Alors que l’on pourrait croire qu’il se dirige vers la gaufre brûlée, il a compris et donne à son camarade de jeu, la gaufre qui n’est pas à son goût et garde la bien cuite pour lui. Une chose est certaine, on ignore trop souvent l’intelligence de nos compagnons à quatre pattes.

Regardez plutôt !