Vidéo insolite : A Taïwan, la Lettre à Elise de Beethoven annonce le passage du camion poubelle

Si en Belgique, nous savons que le camion poubelle est dans notre rue à l’entente du bruit lourd du camion ou de la sirène stridente lorsque celui-ci enclenche la marche arrière, à Taïwan, c’est une tout autre mélodie qui prévient les habitants qu’il est temps de sortir leurs déchets.

Si vous êtes à Taïwan et que vous entendez au loin une version stridente de La Lettre à Elise de Beethoven, ce n’est pas pour vous prévenir de l’arrivée d’un marchand de glace, mais bien une annonce du passage imminent des camions poubelles. Ainsi, la Lettre à Elise de Beethoven entraîne un ballet de citoyens sortant de leur maison, leur sac-poubelle à la main et attendant patiemment le passage du camion.

Il faut dire qu’à Taiwan, le tri et le recyclage des ordures ménagères sont un rituel sacré suivi scrupuleusement par chaque habitant du pays. Si, dans les années 1980, le pays a connu une grave crise des déchets, Taiwan est devenu une référence en matière de politique de tri et de recyclage.

Ainsi, chaque soir, différents camions de ramassage des ordures sillonnent les rues des villes taïwanaises et chaque habitant attend patiemment devant la devanture de sa maison pour déposer eux-mêmes les sacs dans la benne. Car à Taïwan, on ne dépose pas son sac dans la rue la veille du passage du camion poubelle. Et le ballet des camions poubelle est annoncé dans de nombreuses villes du pays par une version, massacrée, de la Lettre à Elise de Beethoven. Dans d’autres villes, c’est la "Prière d’une vierge" du compositeur polonais du XIXe siècle, Tekla Bądarzewska-Baranowska.