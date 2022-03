Vidéo géniale : des grands patrons se voient poser des questions d’habitude réservées aux femmes

" We are Sista " est un collectif et un compte Instagram qui met en avant des leaders diversifiés pour réduire les inégalités de financement entre les femmes et les hommes entrepreneurs en France.

Grâce à une vidéo géniale, le collectif pointe les inégalités de traitement médiatique envers les femmes dirigeantes et entrepreneuses. " Nous avons posé les mêmes questions à des grands patrons. Les réponses prêtent à rire ! Mais elles illustrent parfaitement le manque de pertinence des questions sur le syndrome de l’imposteur, la “morning routine” ou le choix de la palette de maquillage " peut-on lire dans un communiqué.

" Dans 1 article sur 3, les journalistes interrogent les femmes sur leur engagement féministe. Qu’en est-il de leur expertise ? " soulève la vidéo. A cette réflexion vient s’ajouter un chiffre, "Plus de 30% des articles traitant des femmes entrepreneuses ou dirigeantes mentionnent le caractère "exceptionnel" de leur fonction".

Les grands patrons interviewés ne cachent pas leur étonnement face à ces questions qui ne trouvent pas de sens pour eux dans cette vidéo criante de vérité. Les silences accompagnés de regards embarrassés en disent long !

Cette vidéo trouve sa place dans le cadre de la compagne de sensibilisation #SiJetaisElles menée par le collectif SISTA et le fonds de dotation Mirova Forward. La campagne analyse un corpus de 118 articles provenant de 19 titres de presse généraliste, économique et financière, et féminine.