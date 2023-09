Vidéo du cycliste des Fagnes : le père de la petite fille fautif

D’après des informations recueillies à bonne source, mais que nous n’avons pas encore pu recouper, le tribunal de Verviers donne raison au "cycliste des Fagnes" dans l'affaire de la vidéo qui le montre.

Cet homme avait renversé une petite fille à vélo dans les Fagnes en décembre 2020. Le père de la petite fille avait filmé la scène. La vidéo s’était retrouvée sur les réseaux sociaux, ce que le cycliste reprochait au père. Il réclamait 4500 euros à la famille pour "atteinte à la vie privée". Selon nos informations, le tribunal de Verviers estime que le père est fautif, mais il rouvrira les débats le 2 avril prochain pour préciser le dommage du cycliste.

Rappel des faits

Le 25 décembre 2020, ce cycliste bouscule une enfant d’un coup de genou sur un chemin enneigé au moment de dépasser des promeneurs. Cette scène filmée par hasard est largement relayée sur les réseaux sociaux. Cette vidéo provoque rapidement une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. L’emballement médiatique est tel que le parquet de Verviers lance un appel à témoin pour identifier le sportif. L’homme est reconnu coupable de coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance et de précaution avant que le tribunal correctionnel de Verviers ne lui accorde la suspension du prononcé.

Une atteinte à la vie privée ?

L’affaire ne s’arrête pas là. Quelques mois plus tard, le cycliste réplique et attaque en justice le père de la petite fille. Il estime qu’en diffusant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sa vie privée n’a pas été respectée et qu’elle a nui à son image et à sa réputation.

D’après nos informations, la justice verviétoise estime que publier cette vidéo sur les réseaux sociaux n’était pas ce qu’il fallait faire. Les débats seront rouverts le 2 avril prochain pour discuter de la peine.