Vidé insolite : Un jeune garçon réussi à faire un salto arrière en une heure

On se dirige vers un gymnase pour un exploit hors du commun. Tout petits, les rêves les plus fous sont en nous et l’on s’essaye à vouloir réaliser un exploit sportif qui sort de l’ordinaire. Réussir un salto arrière en à peine une journée de préparation ; c’est ce que ce garçon va tenter de réaliser en une journée.

Vous remarquerez que le coach Bob Reese spécialiste en acrobatie lui prodigue d’excellents conseils et lui enlève couche après couche, étape par étape les accessoires de gymnastique qui lui permette de faire les gestes parfaits. Le résultat est tout à fait bluffant !

Ce sont de superbes images que propose Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8.

Cette vidéo nous montre que rien n’est impossible mais que tout s’apprend !

Regardez plutôt !

